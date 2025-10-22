PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrerin auf Laub weggerutscht und schwerverletzt

Langerwehe (ots)

Am gestrigen Abend (21.10.2025) stürzte eine 23-jährige Kradfahrerin und wurde schwer verletzt.

Die junge Frau aus Aachen war gegen 23:45 Uhr mit ihrem Krad bergab auf der Wenauer Straße in Richtung K49 unterwegs, auf die sie rechts abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich zur K49 verlor sie wegen des nassen Laubs auf der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

