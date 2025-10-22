PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Polizei stellt zwei mutmaßliche Einbrecher in der Dürener Innenstadt

Düren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.10.2025) konnten Einsatzkräfte der Polizei Düren zwei mutmaßliche Einbrecher stellen.

Gegen 03:00 Uhr versuchten die beiden aus Düren stammenden Tatverdächtigen im Innenstadtbereich in insgesamt fünf Objekte einzudringen. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Bei ihrem letzten Einbruchsversuch wurden die Täter von einer Zeitungsbotin überrascht. Die beiden jungen Männer flüchteten zunächst in Richtung Schützenstraße. Auf der Marienstraße konnten sie schließlich durch eingesetzte Polizeikräfte gestellt werden.

Beide Tatverdächtigen waren stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von 1,76 Promille, bei dem 17-Jährigen 1,9 Promille. Der ältere der beiden stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis.

Beiden jungen Männern wurden im Krankenhaus Blutproben entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

