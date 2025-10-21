PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Drogerie

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Montag (20.10.2025) brachen unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt in der Niederzierer Straße ein und entwendeten einen Tresor.

Der oder die Täter verschafften sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Drogerie. Sie begaben sich in das Büro, aus dem sie einen Tresor mit Bargeld entwendeten. Diesen luden sie in das Fluchtfahrzeug, das vor der Anliefertür geparkt war und entfernten sich von der Örtlichkeit.

An der Anschlussstelle Merzenich zur A4 wurde wenig später ein geleerter Tresor sowie ein Fahrzeug aufgefunden, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen gestohlenen Mietwagen handelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

