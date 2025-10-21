Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Drogerie

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Montag (20.10.2025) brachen unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt in der Niederzierer Straße ein und entwendeten einen Tresor.

Der oder die Täter verschafften sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Drogerie. Sie begaben sich in das Büro, aus dem sie einen Tresor mit Bargeld entwendeten. Diesen luden sie in das Fluchtfahrzeug, das vor der Anliefertür geparkt war und entfernten sich von der Örtlichkeit.

An der Anschlussstelle Merzenich zur A4 wurde wenig später ein geleerter Tresor sowie ein Fahrzeug aufgefunden, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen gestohlenen Mietwagen handelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

