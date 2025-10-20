Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte bei Unfall auf Verkehrsübungsplatz

Jülich (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.10.2025) kam es auf einem Verkehrsübungsplatz in Koslar zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 38-jährige Frau aus Kerpen beabsichtigte, mit ihrem Pkw anzufahren. Dabei verwechselte sie nach ersten Erkenntnissen das Brems- mit dem Gaspedal. Ihr Fahrzeug beschleunigte stark und prallte gegen einen stehenden Pkw, an dessen Steuer ein 17-jähriger Fahranfänger aus Herzogenrath saß. Neben ihm befand sich ein 54-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Herzogenrath. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 17-Jährigen von der Fahrspur geschleudert und kam erst einige Meter weiter zum Stillstand.

Die 38-Jährige verriss das Lenkrad nach links und touchierte anschließend den Pkw einer 19-jährigen Frau aus Hückelhoven. Die 38-Jährige sowie die 19-Jährige und der 54-jährige Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Während die 19-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnten die anderen beiden nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden.

Die Fahrzeuge der 38-Jährigen und des 17-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell