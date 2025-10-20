PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrer ohne Führerschein und stark alkoholisiert

Linnich (ots)

Am Sonntag (19.10.2025) kam es gegen 15:40 Uhr auf der Prämienstraße in Linnich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer ein Verkehrszeichen an einer Bushaltestelle beschädigte und anschließend flüchtete.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Wagen aus Richtung Linnich kommend gegen das Schild prallte, kurz zurücksetzte und dann in Richtung der Ortslage Linnich-Welz davonfuhr. Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein.

Dank der detaillierten Beschreibung des Zeugen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich der Kreisstraße 31 in Linnich-Welz festgestellt werden. Es wies erhebliche frische Beschädigungen auf, der Fahrer war jedoch nicht mehr vor Ort.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ermittelten wenig später den mutmaßlichen Fahrer - einen 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen -, der sich in einem nahegelegenen Haus aufhielt. Er räumte ein, das Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,04 Promille. Der 23-Jährige gab an, den Alkohol erst nach der Fahrt konsumiert zu haben. Zur Klärung dieser Angabe wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
