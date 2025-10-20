Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Ausparken?

Düren (ots)

Ob es gestern auf der Friedensstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist, dass ein Pkw-Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Gegen 16:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Friedensstraße. Ein 38-jähriger Dürener gab vor Ort an, er sei die Friedensstraße in Richtung Gneishausstraße gefahren und es sei zur Kollision mit einem ausparkten Fahrzeug gekommen. Die Frau, die das genannte Fahrzeug rückwärts ausgeparkt hatte, eine 38-Jährige aus Düren, sagte allerdings, dass es nicht zum Zusammenprall der Fahrzeuge gekommen sei.

Im Verlauf der Gespräche ergab sich bei den eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der 38-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest schlug auf Cannabis an, eine Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

