PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Ausparken?

Düren (ots)

Ob es gestern auf der Friedensstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Klar ist, dass ein Pkw-Fahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Gegen 16:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Friedensstraße. Ein 38-jähriger Dürener gab vor Ort an, er sei die Friedensstraße in Richtung Gneishausstraße gefahren und es sei zur Kollision mit einem ausparkten Fahrzeug gekommen. Die Frau, die das genannte Fahrzeug rückwärts ausgeparkt hatte, eine 38-Jährige aus Düren, sagte allerdings, dass es nicht zum Zusammenprall der Fahrzeuge gekommen sei.

Im Verlauf der Gespräche ergab sich bei den eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der 38-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenvortest schlug auf Cannabis an, eine Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:45

    POL-DN: Einbruch in Gaststätte: Geld, Werkzeug und Getränke entwendet

    Inden (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (19.10.2025) in eine Gaststätte in der Talstraße in Inden ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie unter anderem ein Sparkästchen mit Bargeld, einen Werkzeugkasten und Getränke. Die Täter konnten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:45

    POL-DN: Zwei Wohnungseinbrüche in Jülich

    Jülich (ots) - Im Elsenkamp in Selgersdorf und in der Nordstraße in Jülich wurden am Wochenende Einbrüche gemeldet. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Elsenkamp" geriet zwischen dem 10.10.2025 und dem 18.10.2025 in den Fokus von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie Schubladen und ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:45

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

    Kreuzau (ots) - Am Samstag (18.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr auf der Hauptstraße in Düren zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu dem Haus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertgegenständen. Im Schlafzimmer entwendeten sie schließlich einen Tresor aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren