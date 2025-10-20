POL-DN: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der Monschauer Straße
Düren (ots)
Am Sonntag (19.10.2025) kam es gegen 12:50 Uhr auf der Monschauer Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Ein 68-jähriger Dürener wollte aus einer Einfahrt auf die Monschauer Straße in Richtung Rölsdorf einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 31-jährigen Dürener, der mit seinem Kraftrad die Monschauer Straße aus Richtung Rölsdorf kommend in Fahrtrichtung Düren befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.
Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2800 Euro geschätzt.
