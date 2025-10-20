Polizei Düren

POL-DN: Traktor brennt aus

Nörvenich (ots)

Auf einem Feld an der L263 am Ortsausgang Eschweiler über Feld geriet am gestrigen Sonntag (19.10.2025) ein Traktor in Brand.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Fahrzeugbrand gerufen. Bei Eintreffen der Beamten waren ein Löschzug aus Nörvenich sowie die Feuerwehr des Fliegerhorsts bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt, der Traktor stand in Vollbrand. Der Geschädigte gab an, dass er sich auf der Zugmaschine befunden habe, als es plötzlich zu Rauchentwicklungen im Motorraum gekommen sei. Er verließ das Fahrzeug und konnte beobachten, wie sich kurze Zeit später Flammen bildeten und der Traktor in Brand geriet.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, vermutet wird ein technischer Defekt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell