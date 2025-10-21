PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Gezündeter Feuerwerkskörper prallt gegen fahrendes Auto - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Montagabend (20.10.2025) kam es auf der Bahnstraße in Düren zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein unbekannter Täter zündete einen Feuerwerkskörper, der anschließend gegen ein fahrendes Auto prallte.

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Dürener mit seinem Pkw die Bahnstraße in Richtung Monschauer Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Monschauer Straße nahm er plötzlich von rechts einen Holzstiel wahr. Kurz darauf kam es zu einem lauten Knall und einem hellen Blitz auf der Motorhaube seines Fahrzeugs.

Der Mann erschrak stark und wurde durch den Lichtblitz kurzzeitig geblendet. Infolge dessen geriet er kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn, konnte sein Fahrzeug jedoch wieder unter Kontrolle bringen. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

An Fahrzeug entstand ein Sachschaden unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Zünden oder Werfen von Feuerwerkskörpern auf Fahrzeuge kein harmloser Streich ist, sondern eine Straftat darstellt. Solche gefährlichen Handlungen können schwere Unfälle verursachen und Menschenleben gefährden.

Zeugen, die am Montagabend gegen 20:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnstraße, insbesondere in Höhe der Monschauer Straße, gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

