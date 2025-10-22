PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Falsche Caritas-Mitarbeiterin in Niederau

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (21.10.2025) versuchte eine Unbekannte, sich unberechtigt Zutritt zu der Wohnung einer älteren Frau zu verschaffen.

Gegen 12:00 Uhr hatte eine unbekannte Frau an der Haustür einer Anwohnerin der Straße Auf der Roer geklingelt. Sie war mit einem Klemmbrett ausgestattet, trug ein weißes Caritas Shirt, betrat direkt die Wohnung und gab an, dass sie für eine neue Putzstelle da sei. Da die Bewohnerin keine Putzkraft angefordert hatte, bat sie die Frau wieder aus der Wohnung.

Im Nachgang erkundigte sich die Bewohnerin bei der Caritas; diese hatte niemanden zu ihrer Adresse geschickt.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

   - Etwa 40-45 Jahre alt
   - Dunkle, gelockte, kurze Haare
   - Schlank

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Sowohl über Telefon oder WhatsApp, persönlich an der Tür also auch per Computer gibt es immer wieder Betrugsversuche. Die Maschen sind dabei vielfältig: Angebliche Versicherungsmitarbeiter, falsche Polizeibeamte oder falsche Bankmitarbeiter. Die Polizei rät:

   - Lassen Sie keine fremden Personen ungeprüft in Ihre Wohnung - 
     auch nicht, wenn sie sich als Handwerker, Stadtwerke- oder 
     Behördenmitarbeiter ausgeben.
   - Bitten Sie um einen Dienstausweis - und rufen Sie im Zweifel 
     selbst bei der angeblichen Firma oder Behörde an, bevor Sie 
     jemanden hereinlassen. Nutzen Sie dabei nie die Telefonnummer, 
     die Ihnen vom Besucher genannt wird, sondern recherchieren Sie 
     diese selbstständig.
   - Lassen Sie die Tür niemals offenstehen - auch nicht "nur einen 
     Spalt".
   - Lassen Sie fremde Personen nie unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung.
   - Informieren Sie sofort die Polizei unter 110, wenn Ihnen eine 
     Situation merkwürdig vorkommt oder Sie sich unsicher fühlen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:48

    POL-DN: Pkw entwendet

    Niederzier (ots) - Zwischen Montag, 20.10.2025, 22:00 Uhr, und Dienstag, 21.10.2025, 08:30 Uhr, wurde in Oberzier ein Pkw entwendet. Die schwarze Mercedes B-Klasse war in der Kirchstraße abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-R1960. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Polizei Düren Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 13:45

    POL-DN: Einbruch in Drogerie

    Niederzier (ots) - In der Nacht zu Montag (20.10.2025) brachen unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt in der Niederzierer Straße ein und entwendeten einen Tresor. Der oder die Täter verschafften sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Drogerie. Sie begaben sich in das Büro, aus dem sie einen Tresor mit Bargeld entwendeten. Diesen luden sie in das Fluchtfahrzeug, das vor der Anliefertür geparkt war und entfernten sich von der Örtlichkeit. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren