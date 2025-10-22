POL-DN: Pkw entwendet
Niederzier (ots)
Zwischen Montag, 20.10.2025, 22:00 Uhr, und Dienstag, 21.10.2025, 08:30 Uhr, wurde in Oberzier ein Pkw entwendet.
Die schwarze Mercedes B-Klasse war in der Kirchstraße abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-R1960.
Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.
