POL-DN: Pkw entwendet

Niederzier (ots)

Zwischen Montag, 20.10.2025, 22:00 Uhr, und Dienstag, 21.10.2025, 08:30 Uhr, wurde in Oberzier ein Pkw entwendet.

Die schwarze Mercedes B-Klasse war in der Kirchstraße abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-R1960.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

