POL-AC: Cannabisplantage in der Innenstadt - Polizei nimmt Mann vorläufig fest

Aachen (ots)

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Dahmengraben ist am Dienstagabend (21.10.2025) eine Cannabisplantage entdeckt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Cannabisplantage aufgefallen, nachdem es einen Wasserschaden in dem Haus gegeben hatte. Als Ursache des Wasserschadens konnte die betroffene Wohnung ausfindig gemacht werden. Beim Öffnen der Wohnung bemerkte die Hausverwaltung starken Cannabisgeruch und alarmierte daraufhin die Polizei. In der Wohnung befanden sich über 700 Cannabispflanzen. Ein 25-jähriger tatverdächtiger Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Er konnte keine Meldeadresse in Deutschland vorweisen.

Die Spurensicherung vor Ort übernahm die Kriminalwache der Polizei Aachen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

