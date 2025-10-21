Polizei Aachen

POL-AC: Mietfahrzeuge nach Diebstahl lokalisiert und sichergestellt

Stolberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.10.2025) sind mehrere Mietfahrzeuge von einem Betriebsgelände einer Fahrzeugvermietung im Bereich der Eschweilerstraße entwendet worden. Alle Fahrzeuge konnten zwischenzeitlich aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten am 20.10.2025 gegen 00:15 Uhr mehrere unbekannte Täter sechs Mietfahrzeuge, die auf dem Betriebsgelände geparkt waren, und fuhren damit davon. Die Täter hatten es hier auf Personenkraftwagen und einen Transporter abgesehen.

Die Polizei Aachen erhielt am Montagmorgen (20.10.2025) Kenntnis von dem Sachverhalt und führte Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Zwischenzeitlich konnten alle gestohlenen Fahrzeuge durch die Autovermietung geortet und von der Polizei sichergestellt werden. Derzeit geht die Polizei Aachen davon aus, dass die noch unbekannten Täter mit einem dunklen VW Golf angereist sind. Die Täter sollen während der Tat Masken, Kapuzen, Handschuhe und helle Kleidung getragen haben.

Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bitte bei der zuständigen Kriminalpolizei tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31401 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 melden. (gw)

