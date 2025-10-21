Polizei Aachen

POL-AC: Kabeldiebstahl an der Bahnstrecke - Polizei warnt vor Gefahren

Stolberg (ots)

Am vergangenen Wochenende sind etwa 10 Meter Kabel im Bereich der Bahnstrecke an der Zweifaller Straße gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen durchschnitt(en) der oder die Täter ein Kabel neben dem Bahngleis. Ein Mitarbeiter des Bahnunternehmens bemerkte den Diebstahl am Sonntagmorgen (19.10.2025) und alarmierte die Polizei. Teile des Kabels konnten in der näheren Umgebung gefunden werden.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat und/ oder den bzw. die Tatverdächtigen beobachtet haben. Wer in der Nacht vom 18. auf den 19.10.2025 verdächtige Feststellungen im Gleisbereich zwischen Brauereistraße und Finkensiefstraße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 33301 oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor dem Diebstahl von Kabeln entlang von Bahnstrecken. Solche Handlungen können erhebliche Schäden in der Infrastruktur verursachen und den Bahnverkehr massiv beeinträchtigen. Darüber hinaus bringen sich Täter selbst in akute Lebensgefahr. Stromführende Leitungen im Bahnbereich stehen unter hoher Spannung. Bereits eine unbedachte Berührung kann zu schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen oder sogar zum Tode führen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell