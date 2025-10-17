Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrerin flüchtet vor Polizei

Aachen/ Würselen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag (15.10.2025) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Frau hatte sich einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit ihrem Wagen vor Einsatzkräften der Polizei Aachen in Richtung Würselen geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Autofahrerin einem Verkehrsteilnehmer gegen 13:50 Uhr durch auffälliges und gefährdendes Fahrverhalten in der Aachener Innenstadt aufgefallen. Der Mann wählte den Notruf und informierte die Polizei über den Vorfall.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten die Frau in ihrem Fahrzeug im Bereich der Mauerstraße ausfindig machen und anhalten. Doch kurze Zeit später entzog sich die Frau der Kontrolle und flüchtete mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit in ihrem Auto vor den Einsatzkräften erst Richtung Hansemannplatz und von dort aus Richtung Würselen.

Die Frau befuhr hierbei mit dem Wagen teilweise Geh- und Radwege und sogar Teile der Gegenfahrbahn. Den Einsatzkräften gelang es, das Auto auf der Aachener Straße in Würselen zu stoppen und die Verfolgungsfahrt zu beenden.

Bei dem Einsatz wurden Polizeifahrzeuge und das Fahrzeug der Frau beschädigt. Zwei Polizisten und die Frau selbst wurden verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde für die Unfallaufnahme hinzugezogen.

Es besteht der Verdacht, dass die 26-jährige Fahrerin aus Aachen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Aufgrund der Verfolgungsfahrt und der anschließenden Unfallaufnahme kam es zwischenzeitlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Teilabschnitt der Krefelder Straße war für den Fahrzeugverkehr in Richtung Würselen bis in die frühen Abendstunden gesperrt. (gw)

