Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Alsdorf: Unbekannte legen Feuer - Kripo sucht Zeugen

Alsdorf (ots)

Auf einem Firmengelände im Stadtteil Hoengen hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16.10.2025) gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten Zugang zu dem Firmengelände an der Lessingstraße verschafft und gegen 3:30 Uhr Feuer gelegt. Es wurden mehrere Fahrzeuge und eine mobile Toilette in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalwache der Polizei Aachen sicherte die Spuren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Hinweise auf Täter gibt es momentan nicht. Wer die Arbeit der Ermittler durch Zeugenhinweise unterstützen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 31101 (während der Bürozeiten) oder unter 0241-9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Aachen
