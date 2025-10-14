PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtiger gefasst

Roetgen (ots)

In der vergangenen Nacht ist ein Mann in eine Tankstelle an der Bundesstraße eingebrochen. Seine Beute: Zigaretten.

Gegen 00:35 Uhr (14.10.2025) hatten sich mehrere Zeugen bei der Polizei Aachen gemeldet, weil sie eine ausgelöste Nebelanlage und eine eingeschlagene Scheibe an der Tankstelle bemerkt hatten. Als die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, war der Einbrecher bereits geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnten sie kurze Zeit später allerdings eine Person auf der Himmelsleiter im Bereich des Jugendzeltplatzes Rotterdell im Ortsteil Rott antreffen. Augenscheinlich handelte es sich um den tatverdächtigen Einbrecher. Bei ihm fand man einen Rucksack mit diversen Zigarettenschachteln. Da der 19-jährige Roetgener Schnittwunden an den Händen hatte, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, anschließend dann ins Polizeigewahrsam.

Die Kriminalwache sicherte die Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch hat nun das zuständige Kriminalkommissariat übernommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

