Polizei Aachen

POL-AC: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Eschweiler (ots)

In den Sozialen Medien wird derzeit vor verdächtigen Personen gewarnt, die aus einem Fahrzeug heraus Kinder ansprechen. Gestern (09.10.2025) erhielt die Polizei Aachen Kenntnis über eine solche Beobachtung.

In diesem Fall soll es am 30.09.2025 und am 09.10.2025 im Bereich der Gartenstraße im Nahbereich einer dortigen Schule ein weißer Van gewesen sein. Der Fahrer soll ein Kind dazu animiert haben, ihm an seinem Fahrzeug zu helfen.

Die Polizei Aachen prüft derzeit die Hintergründe zum Sachverhalt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist im Austausch mit den Betroffenen und der Schule. Die Polizei Aachen zeigt derzeit verstärkt Präsenz im Nahbereich und im erweiterten Umfeld der Schule.

Die Polizei nimmt die Sorgen aller betroffenen Personen ernst und geht jedem Hinweis nach. Betroffene Personen, Eltern, Lehrpersonen oder andere Kontaktpersonen sollen sich mit konkreten Hinweisen per E-Mail an Poststelle.Aachen@polizei.nrw.de wenden. In dringenden Situationen gilt immer: Notruf wählen 110!

Das Verbreiten von unbestätigten Nachrichten auf Facebook oder in Messenger-Gruppen ist geeignet, Unruhe und ein gestörtes Sicherheitsgefühl der Betroffenen auszulösen. Immer wieder entwickeln solche Nachrichten eine Eigendynamik, obwohl Hintergründe zum Sachverhalt meist noch nicht bestätigt sind.

Die Polizei Aachen informiert mit Verhaltensweisen für Eltern und Lehrer mit solchen Situationen richtig umzugehen.

Ausführliche Informationen, auch über weitergehende Beratungsangebote der Polizei Aachen gibt es auf der Internet-Seite der Polizei Aachen unter https://aachen.polizei.nrw/artikel/verdaechtiges-ansprechen-von-kindern-0. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell