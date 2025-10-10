PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Erneuter Erfolg der EG Bike & City: Fahrraddieb nach Tatserie festgenommen

Aachen (ots)

In den letzten zwei Monaten verzeichnete die Polizei Aachen vermehrt Diebstähle von hochwertigen Elektrofahrrädern in einem Parkhaus in der Lagerhausstraße. Umfangreiche Ermittlungen der EG Bike & City der Polizei Aachen führten jetzt zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Ermittler waren gestern (09.10.2025) zivil in dem Parkhaus unterwegs. Hierbei konnten sie den Mann, den sie bereits als Fahrraddieb im Visier hatten, dabei beobachten, wie er sich an dort abgestellten Rädern mit Aufbruchwerkzeug zu schaffen machte.

Der Mann wurde sofort vorläufig festgenommen und ein weiterer Diebstahl damit verhindert werden. Heute wird er dem Amtsgericht Aachen zwecks Untersuchungshaft vorgeführt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Niederländer. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

