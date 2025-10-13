Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Rue de Wattrelos

Eschweiler (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagabend (12.10.25) zwei Menschen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau aus Düren in ihrem Auto kurz vor 20 Uhr auf der L240 von Alsdorf aus kommend in Fahrtrichtung Eschweiler unterwegs. Mehrere hundert Meter hinter der Mülldeponie kam sie mit ihrem Auto aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Die Dürenerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Lebensgefahr konnte jedoch ausgeschlossen werden. Der 58-jährige Fahrer des anderen Wagens aus Alsdorf wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Frau und der Mann wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L240 im Unfallbereich gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell