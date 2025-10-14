PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: SEK-Einsatz in der Eifel

Simmerath (ots)

Am späten Montagabend (13.10.2025) ist es in Lammersdorf zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Frau soll zuvor mit einer Waffe geschossen haben, als Rettungskräfte sie behandeln wollten.

Die Polizei Aachen wurde umgehend informiert und leitete umfangreiche Einsatzmaßnahmen ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sicherten das Umfeld des Hauses ab. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei wurde ebenfalls hinzugezogen.

Dem SEK gelang es, im weiteren Einsatzverlauf die Frau unverletzt aus dem Haus zu begleiten. Weil sie offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand, wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Waffe soll es sich nach aktuellen Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe handeln. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden keine Personen verletzt. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

