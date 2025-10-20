Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannter beschädigt fast ein Dutzend Fahrzeuge

Würselen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.10.25) sind entlang der Neusener Straße 11 Autos beschädigt worden. Ein Anwohner hatte einen etwa 30 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er Seitenspiegel aus der Halterung schlug. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der unbekannte Täter wird als dunkelhaarig beschrieben. Er war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet. Die Taten sollen nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 05:45 und 06:15 Uhr passiert sein.

Wer weitere Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241-9577 33401 oder 0241-9577 34210 zu melden. (sk)

