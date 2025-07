Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Exhibitionistischen Handlungen im Zug Richtung Freiburg - Bundespolizei ermittelt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend (03.07.2025), kam es in einem Fernzug auf der Strecke von Karlsruhe nach Freiburg zu einem Vorfall, bei dem ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger exhibitionistische Handlungen durchführte.

Der Mann masturbierte während der Zugfahrt in einem Abteil des Fernzugs Richtung Freiburg. Der Vorfall ereignete sich in Anwesenheit mehrerer Mitreisender. Nachdem ein betroffener Fahrgast den Mann direkt ansprach, beendete dieser die Handlung. Die Bundespolizei konnte den Mann am Freiburger Hauptbahnhof antreffen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen sowie der Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell