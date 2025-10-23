PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.2025) kam es gegen 07:45 Uhr an der Einmündung Brückenstraße / Blücherstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 56-jähriger Dürener, mit seinem Pkw von der Blücherstraße in die Brückenstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 30-jährigen Radfahrer aus Düren, der zur gleichen Zeit die Brückenstraße in Fahrtrichtung Distelrather Straße befuhr.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

