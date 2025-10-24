Polizei Düren

POL-DN: Fahrerin prallt gegen geparkten Pkw

Hürtgenwald (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.10.2025) kam es gegen 8 Uhr auf der Kallstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald befuhr die Kallstraße aus Fahrtrichtung Brandenberg in Richtung Zerkall. Dabei schätzte sie nach ersten Erkenntnissen den Abstand zu einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw falsch ein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem geparkten Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses geschoben wurde.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

