Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der Landstraße 202 Malchin-Gielow (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 11.10.2025 gegen 23:50Uhr kam es auf der L202 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 31-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Volvo zwischen Malchin und Gielow nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei stieß er gegen die Schutzplanke, drehte sich über die gesamte Fahrbahnbreite und stieß hier gegen die gegenüberliegende Schutzplanke. Infolge des Unfall wurde keiner der drei Insassen verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und durch die Freiwillige Feuerwehr Gielow beräumt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000EUR. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW dauerte etwa zwei Stunden an. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobenentnahme im Klinikum Teterow durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell