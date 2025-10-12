PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol auf der Landstraße 202 Malchin-Gielow (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 11.10.2025 gegen 23:50Uhr kam es auf der L202 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 31-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Volvo zwischen Malchin und Gielow nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Dabei stieß er gegen die Schutzplanke, drehte sich über die gesamte Fahrbahnbreite und stieß hier gegen die gegenüberliegende Schutzplanke. Infolge des Unfall wurde keiner der drei Insassen verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und durch die Freiwillige Feuerwehr Gielow beräumt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000EUR. Die Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW dauerte etwa zwei Stunden an. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, eine Blutprobenentnahme im Klinikum Teterow durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 02:49

    POL-NB: Größerer Polizeieinsatz nach Körperlichen Übergriff Stralsund (LK V-R)

    Stralsund (ots) - Am 11.10.2025 gegen 19:30 Uhr wird durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen eine körperliche Auseinandersetzung mit einer verletzten Person in einer Wohnung in Stralsund, Lion-Feuchtwanger-Straße mitgeteilt. Weiterhin wurde bekannt, dass sich in der Wohnung mehrere alkoholisierte Personen aufhalten sollen. Auf Grund der vorliegenden ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 02:24

    POL-NB: Vier Jugendliche nach Raubstraftat in Neu Schloen gestellt (LK MSE)

    Waren/Müritz (LK MSE) (ots) - Am 11.10.2025 kam es gegen 20:25 Uhr in der Ortslage Neu Schloen in der dortigen Lindentraße zu einer Raubstraftat durch vier jugendliche Tatverdächtige (1x deutscher,1x syrischer, 1x libanesischer, 1x afghanischer Herkunft) Nach derzeitigem Kenntnisstand habe sich die tatverdächtige Jugendgruppe aus Neubrandenburg im Alter von 13- 16 ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 08:25

    POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau aus Jarmen

    Anklam (ots) - Die seit den Abendstunden des 10. Oktobers vermisste 84-jährige Frau aus Jarmen wurde in den Morgenstunden im Stadtgebiet von Anwohnern angetroffen. Nach medizinischer Untersuchung wird sie in ihr Wohnumfeld zurückkehren können. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren