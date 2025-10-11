Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau aus Jarmen

Anklam (ots)

Die seit den Abendstunden des 10. Oktobers vermisste 84-jährige Frau aus Jarmen wurde in den Morgenstunden im Stadtgebiet von Anwohnern angetroffen. Nach medizinischer Untersuchung wird sie in ihr Wohnumfeld zurückkehren können.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.

