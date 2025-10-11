Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Demmin (LK MSE)

Demmin (ots)

Am Abend des 10.10.2025 ereignete sich gegen 21:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in 17109 Demmin. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhren eine 15-jährige und ein 16-jähriger mit ihren Kleinkrafträdern nebeneinander die Rosestraße in Richtung Innenstadt. In weiterer Folge kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die 15-jährige Fahrerin stürzte daraufhin mit ihrem Kleinkraftrad und wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in das Kreiskrankenhaus Demmin verbracht. Der 16-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

