Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Person in Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2025, ereignete sich gegen 00:20 Uhr auf der Woldegker Straße, Höhe Einsteinstraße, in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem ein 48-jähriger deutscher Kraftfahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, ein Seat Cupra Ateca, verlor und infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier mit mehreren Bäumen kollidierte. Der Fahrzeugführer erlitt diverse Verletzungen und wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das neuwertige Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum des verunfallten Fahrzeugs wahrgenommen, so dass eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer veranlasst und im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden, neben dem involvierten Fahrzeug, drei Bäume und eine Straßenlaterne beschädigt, sodass ein Gesamtschaden von schätzungsweise 45.000 EUR entstand. Andere Verkehrsteilnehmer sind nicht zu Schaden gekommen. Die beschädigte Straßenlaterne musste durch den Bereitschaftsdienst einer Elektrofirma gesichert werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

