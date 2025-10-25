PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Fünf Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

POL-DN: Fünf Fahrzeuge durch Feuer beschädigt
  • Bild-Infos
  • Download

Jülich (ots)

In der vergangenen Nacht (25.10.2025) kam es in Jülich zu einem Brandgeschehen, in dessen Folge insgesamt fünf PKW beschädigt wurden, verletzte Personen gab es nicht. Gegen 03:05 Uhr wurde die Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr über einen PKW informiert, welcher in voller Ausdehnung brennen würde. Mit Eintreffen der eingesetzten Kräfte an der Einsatzörtlichkeit in der Gutenbergstraße in Jülich konnten diese einen mitten auf der Fahrbahn stehenden PKW feststellen, dessen gesamte Front in Vollbrand stand. Nach ersten Ermittlungen war ein 25- jähriger aus Tetz dort mit seinem Fahrzeug unterwegs, um einen Bekannten nach Hause zu fahren. Als der Bekannte ausstieg, bemerkte er den Brand des Fahrzeugs im Bereich der Fahrzeugfront. Er informierte den Fahrer des Fahrzeugs. Dieser stieg unmittelbar aus und habe die Feuerwehr verständigt. Durch das Brandgeschehen wurden je zwei weitere Fahrzeuge, welche links und rechts neben dem auf der Fahrbahn stehenden Verursacherfahrzeug standen, in Mitleidenschaft gezogen, ehe der Brand vollständig gelöscht werden konnte. Über verletzte Personen wurde glücklicherweise nichts bekannt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Umstände wird derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

