Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Merzenich

Merzenich (ots)

In der Morschenicher Straße wurde am Freitag (24.10.2025) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch ein gekipptes Kellerfenster Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Morschenicher Straße. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell