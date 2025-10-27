PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Merzenich

Merzenich (ots)

In der Morschenicher Straße wurde am Freitag (24.10.2025) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch ein gekipptes Kellerfenster Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Morschenicher Straße. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:00

    POL-DN: Einbruch in Spielkasino

    Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln entwendeten Unbekannte am Samstag, 25.10.2025, Geld aus Spielautomaten. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hatten sich gegen 03:30 Uhr gewaltsam durch den Hintereingang Zutritt zu dem Spielkasino in der Straße Rurbenden verschafft. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten durch den Hintereingang. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:58

    POL-DN: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

    Nörvenich (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am Samstagabend (25.10.2025) der Fahrer eines PKW zu. Aufgrund durchgeführter Befragungen und der Auswertungen der Spuren vor Ort befuhr der 52-jährige Mann aus Nörvenich, gegen 21:25 Uhr, die L271 aus Richtung Binsfeld kommend in Richtung Frauwüllesheim. Eigenen Angaben zu Folge sei er ein wenig unaufmerksam auf den unmittelbar vor der Ortslage Frauwüllesheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren