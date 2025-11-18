POL-E: Essen: Polizei sucht mutmaßlichen Kellereinbrecher - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme - Tatverdächtiger ermittelt
Essen (ots)
45128 E.-Südviertel:
Am 10. Oktober dieses Jahres betraten zwei Männer das Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße und versuchten, in mehrere Kellerräume zu gelangen.
Unsere Ursprungsmeldung vom 17. November finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-mutmasslichen-kellereinbrecher
Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen: Ein 50-jähriger Deutscher konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden.
Die Polizei Essen bedankt sich bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bittet das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
