POL-E: Essen: Unbekannter entwendet mehrere Zigarettenschachteln aus Tabakshop - Fotofahndung
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern:
Am 27. Oktober letzten Jahres brach ein unbekannter Mann in ein Tabakgeschäft an der Lindenallee ein und entwendete mehrere Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht den Mann jetzt mit einem Foto der Videoüberwachung.
Gegen 6:10 Uhr warf der Täter einen Stein in das Schaufenster des geschlossenen Ladens. Anschließend versuchte er, durch die beschädigte Scheibe in den Verkaufsraum zu gelangen, brach den Versuch jedoch zunächst ab. Etwa 10 Minuten später, gegen 6:20 Uhr, kehrte der Mann zurück und gelangte diesmal in den Laden. Er packte mehrere Zigarettenschachteln in eine große Tüte und flüchtete anschließend unerkannt.
Der Polizei liegt Bildmaterial des Tatverdächtigen vor, welches zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde. Diese Fotos finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/186657
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell