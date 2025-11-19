Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet mehrere Zigarettenschachteln aus Tabakshop - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 27. Oktober letzten Jahres brach ein unbekannter Mann in ein Tabakgeschäft an der Lindenallee ein und entwendete mehrere Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht den Mann jetzt mit einem Foto der Videoüberwachung.

Gegen 6:10 Uhr warf der Täter einen Stein in das Schaufenster des geschlossenen Ladens. Anschließend versuchte er, durch die beschädigte Scheibe in den Verkaufsraum zu gelangen, brach den Versuch jedoch zunächst ab. Etwa 10 Minuten später, gegen 6:20 Uhr, kehrte der Mann zurück und gelangte diesmal in den Laden. Er packte mehrere Zigarettenschachteln in eine große Tüte und flüchtete anschließend unerkannt.

Der Polizei liegt Bildmaterial des Tatverdächtigen vor, welches zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben wurde. Diese Fotos finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/186657

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell