Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 2. Einbruch in Einfamilienhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kleinprießnitz: Zwischen den Mittagsstunden und abends versschafften sich am Donnerstag ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Auch hier wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und ein Tresor gewaltsam geöffnet. Mit Schmuck und Bargeld, die Höhe der Beute konnte vor Ort nicht beziffert werden, entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Auch hier hat die Kripo Jena die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Schkölen wird geprüft und kann nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

