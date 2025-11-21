Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in der Dämmerung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Ein oder mehrere Unbekannte waren am Donnerstagnachmittag bzw. Abend widerrechtlich in einem Einfamilienhaus in der Naumburger Straße. Festgestellt hatte dies der 61-jährige Eigentümer gegen 19:40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten die Haustür gewaltsam und gelangten so in das Objekt. Hier suchten die Langfinger in allen Schubladen, schränken und Zimmern nach Beute. Nach bisherigem Stand entwendeten der oder die Täter einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie sich unerkannt vom Ort entfernten. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

