Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bauarbeiter gerieten in Vergessenheit

Weimar (ots)

Ein Notruf am Donnerstagmorgen: Auf dem Gelände einer Schule in Schöndorf befinden sich mehrere vermummte Personen. Dies bedeutete: erhöhte Alarmbereitschaft, Eigensicherung, Sensibilisierung der eingesetzten Beamten sowie Erkenntnisse und weitere Informationen gewinnen. Vor Ort hielten die Beamten Rücksprache im Sekretariat. Auch die Mitarbeiter einer vor Ort befindlichen Dachsanierungsfirma wurden befragt. Und da löste sich das Mysterium auf. Da es am Morgen kalt war, schützten die Bauarbeiter ihre Gesichter. Das war die Wahrnehmung der Zeugen. Und die Verantwortlichen der Schule hatten schlichtweg die anberaumten Sanierungsarbeiten verdrängt. Somit konnte kein strafbares Handeln erkannt und alle Beteiligten beruhigt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

