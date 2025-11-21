Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Nicht auf den bevorrechtigten Verkehr achtete am Donnerstag ein 21-Jähriger in Ulm.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Mercedes im Egginger Weg in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Die Ampelanlage im Einmündungsbereich war außer Betrieb und blinkte. Der Mercedes Fahrer bog nach links in Richtung Wiblingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenenden BMW. Dessen 59-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dem Mercedes in die Fahrerseite. Bei dem Aufprall lösten an beiden Autos die Airbags aus. Der BMW Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro.

