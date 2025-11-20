PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Einbruch in Einfamilienhaus
Am Dienstag war in Eschenbach ein Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Der Täter war zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Im Kerben unterwegs. An einem Einfamilienhaus hebelte er zunächst an mehreren Terrassentüren, um in das Wohnhaus einzudringen. Da er aber an den stabilen Türen scheiterte, schlug er ein Fenster ein. Nachdem er das entriegelt hatte, stieg der Einbrecher in das Haus ein. Während der kurzen Zeit durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob er fündig wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizei Göppingen hat die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Göppingen melden (Tel. 07161/63-2360).

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

   - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit.
   - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie 
     wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass 
     niemand zu Hause ist.
   - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die 
     Polizei über Notruf 110.
   - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu 
     verhindern.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen 
     verdächtig erscheinen.
   - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die 
     richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter 
     scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude 
     oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder 
     etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus 
     technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die 
     polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei
     Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++2229504

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren