Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag war in Eschenbach ein Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Der Täter war zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Im Kerben unterwegs. An einem Einfamilienhaus hebelte er zunächst an mehreren Terrassentüren, um in das Wohnhaus einzudringen. Da er aber an den stabilen Türen scheiterte, schlug er ein Fenster ein. Nachdem er das entriegelt hatte, stieg der Einbrecher in das Haus ein. Während der kurzen Zeit durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob er fündig wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizei Göppingen hat die Spuren gesichert und hofft auf Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Göppingen melden (Tel. 07161/63-2360).

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

- Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++2229504

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell