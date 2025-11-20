Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Unfall beim Überholen

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall bei Gruibingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Ein 42-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Landstraße L1217 von Gruibingen nach Gammelshausen. Dort überholte er einen LKW. Vor ihm überholte eine 34-jährige Opel-Fahrerin ebenfalls den Laster. Mutmaßlich wegen der glatten Fahrbahn reduzierte sie während des Überholens ihre Geschwindigkeit. Der Audi-Fahrer erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr in das Heck des Opels. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Es verletzte sich niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

