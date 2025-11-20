Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rißtissen - Unfall auf glatter Straße

Am Donnerstag kam ein 46-Jähriger bei Rißtissen von der Straße ab.

Ulm (ots)

Der Peugeot-Fahrer fuhr gegen 4.15 Uhr auf der Landstraße 259 von Griesingen nach Rißtissen. In einer Linkskurve verlor der 46-Jährige wohl auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Peugeot kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte durch ein Gebüsch und kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf 15.000 Euro.

Die kalte Jahreszeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich: Minustemperaturen, Tauwetter, Schnee, Eis und überfrierende Nässe. Diese Bedingungen in Kombination mit häufig schlechten Sichtverhältnissen verlangen eine besonders hohe Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Besonders tückisch ist Glatteis, das enorme Risiken mit sich bringt. Die Gefahr von rutschigen Straßen besteht vor allem an schattigen Stellen, wie in Waldgebieten oder an Tunnelausfahrten, aber auch auf Brücken. Kurz gesagt, überall dort, wo die Straße besonders der Witterung ausgesetzt ist. Leider warnen nicht immer Schilder vor dieser Gefahr.

