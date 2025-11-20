Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebe auf der Baustelle

Hochwertige Werkzeuge haben Unbekannte am Dienstag oder Mittwoch von einer Baustelle in Biberach gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, finden derzeit Kernsanierungsarbeiten in einem größeren Gebäudekomplex in der Breslaustraße statt. Zwischen 17 Uhr und 8 Uhr drangen die Einbrecher in die Baustelle ein. Von einer provisorischen Tür ließen sich die Unbekannten offensichtlich nicht abhalten und gelangten, ohne Schaden anzurichten, in das Gebäude. In dem Rohbau suchten die Täter nach Brauchbarem. Sie fanden in einem Werkzeuglager mehrere Maschinen und Geräte. Die waren in einem Raum eingeschlossen. Durch eine Durchreiche konnten die Unbekannten aber mühelos in das Lager gelangen. Die rund 35 akkubetriebenen hochwertigen Arbeitsgeräte sowie zwei Aluleitern machten die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Biberach ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen.

Vorbeugung:

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der versuchten Einbrüche. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Berater informieren Sie kostenlos, unabhängig, neutral und kompetent darüber, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

