POL-UL: (UL) Öllingen - Unfall mit Kehrmaschine

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Öllingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Hauptstraße. Der 31-jährige Fahrer einer Kehrmaschine bog in den Tulpenweg ein. Beim Rangieren übersah er wohl den bereits hinter ihm fahrenden Bus eines 52-Jährigen. Es kam zum Unfall mit dem MAN. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Langenau nahm den Verkehrsunfall auf. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

