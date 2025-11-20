PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öllingen - Unfall mit Kehrmaschine
Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Öllingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Hauptstraße. Der 31-jährige Fahrer einer Kehrmaschine bog in den Tulpenweg ein. Beim Rangieren übersah er wohl den bereits hinter ihm fahrenden Bus eines 52-Jährigen. Es kam zum Unfall mit dem MAN. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Langenau nahm den Verkehrsunfall auf. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

++++2230549

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren