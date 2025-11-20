POL-UL: (UL) Öllingen - Unfall mit Kehrmaschine
Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Öllingen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Hauptstraße. Der 31-jährige Fahrer einer Kehrmaschine bog in den Tulpenweg ein. Beim Rangieren übersah er wohl den bereits hinter ihm fahrenden Bus eines 52-Jährigen. Es kam zum Unfall mit dem MAN. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Langenau nahm den Verkehrsunfall auf. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.
