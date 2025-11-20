Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe flüchten

Am Mittwoch flüchteten vier Personen aus einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Der Ladendiebstahl ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Es befanden sich die vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer, in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Die zwei Frauen steckten mehrere hochwertige Pullover ein wollten das Geschäft verlassen. Der Diebstahl wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Er wollte die Frauen aufhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel mit den beiden Männern. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der Ladendetektiv durch einen der Männer die Rolltreppe hinunter gestoßen und im Anschluss mehrfach geschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Weitere Kunden und Angestellte konnten die Parteien trennen. Allen vier Tätern gelang die Flucht. Die Polizei fahndete nach ihnen. Die blieben bislang verschwunden. Bei den vier Personen soll es sich allesamt um arabisch stämmige Personen handeln, mutmaßlich aus dem Nahen Osten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei (Tel. 0731/188-3312) zu melden.

