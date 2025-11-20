POL-UL: (UL) Ulm - Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Am Mittwoch kollidierte ein Laster mit einem Auto in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Scania Laster auf der B10 vom Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Tor Ring. Beim Wechsel des Fahrstreifens übersah er den neben ihm fahrenden Audi. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Die Autos blieben fahrbereit und der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.
