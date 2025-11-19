Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gefährliches Überholmanöver mit schweren Folgen

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag auf der L1079 bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 67-Jährige mit ihrem VW Polo auf der L1079 von Ulm in Richtung Giengen. Ohne zu sehen ob Verkehr entgegenkam, überholte die Frau auf Höhe Lenzenhöfe einen Traktor. Zeitgleich kamen zwei Autos entgegen. Beide entgegenkommende Autos machten eine Vollbremsung. Der vordere VW Golf konnte noch ausweichen. Dennoch streiften die Autos aneinander vorbei. Der dahinter befindliche Jaguar eines 20-Jährigen prallte frontal mit dem VW Polo zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Bis etwa 19.45 Uhr war die Straße komplett gesperrt.

++++++++ 2229652 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell