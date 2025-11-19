Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Autofahrer übersieht Fußgängerin

Ihren Verletzungen erlag am Mittwoch eine 89-Jährige in Westerheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr in der Laichinger Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 34-Jährige mit seinem VW in Richtung Laichingen. Die 89-Jährige soll die Straße überquert haben, was der Autofahrer wohl nicht sah. Das Auto erfasste die Seniorin und sie wurde auf die Straße geschleudert. Trotz umfangreicher durchgeführter medizinischer Maßnahmen verstarb die Frau an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet. Notfallseelsorger befanden sich ebenfalls an der Unfallstelle. Die Laichinger Straße war an der Unfallstelle bis etwa 11.30 Uhr gesperrt.

+++++++ 2230628 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell