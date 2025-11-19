Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Im Kreisel zusammengestoßen

Ohne Acht zu geben fuhr am Dienstag bei Heidenheim a.d. Brenz ein Mann mit dem Wohnmobil in den Kreisverkehr ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war eine 39-Jährige auf der L1123 unterwegs. Sie kam aus Richtung Königsbronn und fuhr mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr zwischen Zang und Steinheim ein. Aus Richtung Zang kam auf der K3035 ein 67-Jähriger mit seinem Ford Wohnmobil herangefahren. Er fuhr in den Kreisverkehr und achtet wohl nicht auf die vorfahrtsberechtigte 39-Jährige. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden am Wohnmobil auf ca. 1.500 Euro, den am Mercedes auf rund 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

