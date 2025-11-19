Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen in Ebersbach a.d. Fils ein Radler und ein Auto zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.15 Uhr war eine 82-Jährige mit ihrem Renault in der Leintelstraße unterwegs. Die Autofahrerin wollte in die Büchenbronner Straße einfahren und war wohl von der tiefstehenden Sonne geblendet. An der Einmündung erkannte sie den 43-Jährigen nicht. Der kam mit seinem Pedelec von links auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Im Einmündungsbereich stießen Auto und Fahrrad zusammen. Der Radler stürzte auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 43-Jährigen in einen Klinik. Einen Helm hatte der Radfahrer getragen. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. Die Höhe des Schadens am Fahrrad ist noch unklar. Auf die Autofahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

++++2226682

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell