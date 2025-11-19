Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Motorradfahrer gestürzt

Am Dienstag erlitt ein Biker bei einem Unfall in Riedlingen Verletzungen.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seiner BMW in der Daimlerstraße. An der Kreuzung bog er nach links auf die B312 in Richtung Biberach ab. Beim Abbiegen geriet das Motorrad ins Rutschen und der Biker kam samt Maschine auf der Kreuzung zum Liegen. Der Rettungsdienst versorgte den 66-Jährigen und brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Sie schätzt den Schaden an dem Krad auf rund 1.000 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

