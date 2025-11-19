Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten/A7 - Eisplatten fallen vom Laster

Am Dienstag stoppte eine Polizei den Laster auf der A7.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife befand sich auf Streifenfahrt auf der A7 in Richtung Süden. Auf Höhe Nerenstetten sahen die Polizisten Eisplatten, die von einem Laster fielen. Sie lotsten den Laster auf einen Parkplatz. der 32-Jährige gab zu, versäumt zu haben, das Eis von seinem Auflieger zu entfernen. Im Beisein der Polizisten entfernte er das Eis. Darüber hinaus kommt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg auf ihn zu.

+++++++ 2225249 (BK)

