PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nerenstetten/A7 - Eisplatten fallen vom Laster
Am Dienstag stoppte eine Polizei den Laster auf der A7.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife befand sich auf Streifenfahrt auf der A7 in Richtung Süden. Auf Höhe Nerenstetten sahen die Polizisten Eisplatten, die von einem Laster fielen. Sie lotsten den Laster auf einen Parkplatz. der 32-Jährige gab zu, versäumt zu haben, das Eis von seinem Auflieger zu entfernen. Im Beisein der Polizisten entfernte er das Eis. Darüber hinaus kommt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg auf ihn zu.

+++++++ 2225249 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren